Dl Riaperture: nella nuova bozza stadi aperti al pubblico anche prima del 1 giugno

Possibile riapertura degli stadi in Italia per il finale di stagione della Serie A. A riferirlo è l'agenzia di stampa, che riporta quanto previsto al riguardo nella bozza del nuovo Dl Riaperture. Nel nuovo decreto legge che sarà varato presto dal Governo è "possibile autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza anche prima del 1 giugno". Per tali eventi, e tenuto conto delle caratteristiche dei siti, è possibile autorizzare la presenza di un numero maggiore della capienza massima prevista, ovvero 1.000 spettatori per gli impianti all'aperto o 500 per quelli al chiuso.

(ansa)