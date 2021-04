De Rossi: "Mi sono alzato dalla sedia e ho avuto un mezzo mancamento. Ho avuto paura e ho chiesto di fare un controllo"

Daniele De Rossi, ex capitano della Roma e giocatore del Boca Juniors, è stato ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma a causa del Covid-19. L'ex giallorosso, attualmente nello staff dell'Italia di Roberto Mancini, è risultato positivo dopo la sosta delle Nazionali. Secondo quanto riportato dall'agenzia nazionale, De Rossi si sarebbe sottoposto a controlli che hanno evidenziato la positività al virus e la necessità di un trattamento in struttura. Queste le parole dell'ex giocatore in un audio: "Mi sono alzato dalla sedia ma senza farlo in maniera troppo veloce, normale come sempre e ho avuto un mezzo mancamento. Sentivo tutto ovattato, ho barcollato e mi sono messo paura, ho chiesto di fare un controllo. Sono venuto qui ed ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l'ho, era meglio se non ce l'avevo. E mi hanno detto soprattutto che se non fossi venuto.... Non è uno stadio al limite ma non è neanche un Covid da curare a domicilio".

(Ansa)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE