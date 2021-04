Coronavirus, Gasperini: "Vaccino? Noi siamo tutelati, prima va fatto alle persone a rischio"

«Prima va fatto alle persone a rischio». L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia della partita di campionato con l'Udinese, si è detto contrario a corridoi preferenziali per il calcio del vaccino anti Covid-19. «Mi sembra molto difficile in questo momento, dove i vaccini sono pochi e vanno indirizzati alle persone che corrono più pericolo di contrarre la malattia in modo grave», il pensiero del tecnico nerazzurro.

A Zingonia, sabato mattina, si chiuderà il ciclo dei tre test per i nazionali italiani Toloi e Pessina, messi in isolamento dall'ATS Bergamo: «Noi nel calcio siamo molto tutelati e controllati: siamo vicini ai cento tamponi a testa da maggio a oggi. Speriamo si risolva tutto - ha chiuso Gasperini -. Fosse per me andrebbero vaccinate prima le persone fortemente a rischio: spero arrivino più dosi nelle prossime settimane. E spero che la prossima stagione sia regolare».