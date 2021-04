"Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare", lo annuncia la Juventus con un comunicato ufficiale. Nello staff tecnico dell'Italia sono state riscontrate, come reso noto ieri sera, quattro positività.

(juventus.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE