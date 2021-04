Coronavirus, Bassetti: "Con le riaperture spero si possa tornare allo stadio nelle ultime due partite di A"

ADNKRONOS - «Spero che insieme alla riaperture annunciate dal 26 aprile, si possa tornare anche allo stadio almeno per le ultime due partite della Serie A. Possiamo far ripartire anche questo sport con il pubblico, visto che già si è annunciato che per gli Europei ci saranno i tifosi sugli spalti». Lo afferma all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, commentando le misure del decreto riaperture su cui sta lavorando il Governo.