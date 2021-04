Coronavirus: 8.864 nuovi casi e 316 decessi. Tasso di positività al 6%

Come di consueto, arriva il quotidiano bollettino sulla situazione Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 8.864 i nuovi casi di Covid-19, registrati a fronte di 146.728 tamponi. Il tasso di positività sale dunque al 6% - 5.5% nella giornata di ieri -. In aumento anche i decessi: 316 a fronte dei 251 registrati nell'ultimo aggiornamento.