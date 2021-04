As Roma: le iniziative del club in vista del "Natale di Roma"

In vista del 2774° Natale di Roma, il prossimo 21 aprile, il club giallorosso ha organizzato una serie di iniziative, tra le quali una dedicata a neonate e neonati giallorossi. Queste tutte le iniziative:



Le lezioni sono impartite da remoto dal Gruppo Storico Romano, l'associazione culturale di rievocazione che cura l'organizzazione dei festeggiamenti del Natale di Roma da decenni.

L'iniziativa, avviata il 9 aprile e destinata a concludersi il 16, sta coinvolgendo gli studenti degli Istituti scolastici Gianni Rodari, Via del Calice, Daniele Manin e del Liceo Scientifico Sportivo Santa Maria. Non solo. Il 22 aprile, in occasione di Roma-Atalanta , verrà esposto all'Olimpico uno striscione riassuntivo dell'iniziativa. E il testo sarà ideato proprio dai ragazzi delle scuole coinvolte.

Dal 12 al 15 aprile - alla presenza istituzionale dei Presidenti dei Municipi coinvolti - due membri del Gruppo Storico Romano in abiti da antichi Senatori, accompagnati dalla mascotte Romolo, stanno distribuendo nella piazza principale di ciascun Municipio delle pergamene numerate e un volantino, che riassume le inziative di Roma Cares e consente di ritirare un gadget presso i Roma Store. Sulle pergamene, dedicate alla festività del Natale di Roma, saranno rappresentate le tre leggende sulla fondazione di Roma: il traccio del solco, l'accensione del fuoco sacro e la Lupa, simbolo della città. Le stesse trattate nelle lezioni in DAD. Sul retro delle pergamene saranno indicate alcune delle attività che Roma Cares ha messo in atto per supportare le fasce più bisognose della città.

"È NATO UN ROMANISTA" - Il 21 aprile verrà lanciato il progetto "È nato un romanista". Su asroma.com, i genitori avranno la possibilità di inserire i dati del neonato o della neonata, oltre ai loro: il sistema genererà così un diploma/attestato di nascita, che sarà loro inviato.

Il documento sarà declinato al maschile o al femminile, a seconda del sesso della nuova stella arrivata ad arricchire il firmamento giallorosso. L’attestato conterrà il numero dei giorni trascorsi dalla nascita di Roma a quella della bambina o del bambino. Una volta compilato il modulo da parte dei genitori, Roma Cares regalerà ai piccoli una sciarpa della Roma, inoltre il Club assicurerà sconti ai genitori e ai bambini. Per avvolgere simbolicamente i nuovi lupacchiotti. Per dare loro il benvenuto nel tifo giallorosso. Ma soprattutto, per celebrare l'inizio di un viaggio all'insegna dei nostri colori. Un viaggio romanista, che durerà per tutta la vita.