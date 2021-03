La tecnica non è mai mancata ad Eric Lamela, esterno offensivo già della Roma ora in forza al Tottenham. La squadra di José Mourinho è oggi impegnata nella sfida di Premier League contro l'Arsenal e l'argentino ha regalato ai tifosi un colpo di genio, siglando una rete con un colpo di rabona. Di seguito le immagini della giocata del classe '92.

DONT EVER SLAG LAMELA OFF AGAIN pic.twitter.com/BYRkRz876m

— Dan @staceyssmiles (@danspurs) March 14, 2021