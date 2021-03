VIDEO - Fonseca: «Quello che abbiamo fatto in Europa è motivo d'orgoglio, ma ora dobbiamo pensare al Napoli»

Si tiene stretto il passaggio del turno in Europa League Paulo Fonseca, ma nella testa della squadra deve esserci il Napoli. Lo ha ripetuto il portoghese in conferenza stampa, confermando come il successo contro lo Shakhtar abbia dato grande morale, ma ricordano l'importanza del match di domani: "Si, la squadra sta bene dopo questo passaggio del turno. Adesso non dobbiamo pensare all'Europa League ma solo al Napoli, la partita di domani è molto importante. Ma certo, quello che abbiamo fatto in Europa è motivo d'orgoglio, ora è tempo di tornare a pensare al campionato."