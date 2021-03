VIDEO - "Amami e basta": la Roma celebra al Colosseo la festa della donna

Proseguono le iniziative messe in campo da Roma Cares per "Amami e Basta”, la campagna contro la violenza sulle donne lanciata a seguito del protocollo di intesa siglato dalla Fondazione con Roma Capitale. In occasione dell'International Women's Day, Betty Bavagnoli, Amra Dzeko e Annamaria Serturini si sono sfidate a biliardino all'ombra del Colosseo.