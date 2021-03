Veretout va ko e rischia un lungo stop

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Roma torna da Firenze con l'ennesimo infortunio. Questa volta a fermarsi è Veretout, uscito dolorante dal campo: il francese ha chiesto il cambio al 60' per un problema al flessore destro ed è rientrato negli spogliatoi con l'aiuto dello staff sanitario, senza riuscire ad appoggiare la gamba a terra. Si teme uno stop che potrebbe tenere il centrocampista ai box fino alla prossima sosta. Imprevisto anche per Jesus, costretto a rientrare a Roma nel pomeriggio di ieri dopo aver saputo essere entrato in contatto con un positivo al Covid-19 nonostante fosse risultato negativo al tampone svolto con il resto del gruppo. La Roma si è confrontata con le autorità sanitarie competenti e nei prossimi giorni continuerà a monitorare la situazione. Nessuna novità invece dai lungodegenti: Ibanez molto probabilmente salterà anche il match con il Genoa mentre Dzeko spera di tornare per l'andata contro lo Shakthar (eliminato dalla coppa nazionale dall'Ahrobiznes Volochysk, squadra di seconda divisione) ma la sua presenza in Europa League è tutt'altro che scontata.