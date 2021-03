Ulivieri: "Limite cambi in panchina a stagione come in Brasile? Toglie libertà alle società"

ADNKRONOS - «La decisione della Federcalcio brasiliana di mettere un limite al numero di cambi in panchina a stagione? In Italia fortunatamente non siamo a quei livelli, mi sembra comunque un qualcosa difficile da praticare, vorrebbe dire togliere libertà alle società di fare le proprie scelte». È quanto afferma all'agenzia di stampa il presidente dell'Associazione italiana allenatori, Renzo Ulivieri.

«Mi è spiaciuto per Prandelli, non l'ho ancora chiamato. Nelle sue parole è stato molto misurato e ha tirato fuori il suo intimo e di fronte a questo credo gli si debba del rispetto», commenta così la decisione di lasciare la panchina della Fiorentina da parte di Prandelli. «È stato molto nel suo stile, io l'ho sempre ammirato per la misura che riesce sempre ad avere, e prima di lui la invidiavo a Nils Liedholm», conclude Ulivieri.