Trentalange: "Var a chiamata? Disponibili a qualsiasi sperimentazione"

RAI 2 - "Var? Adesso siamo piu' in asse con Uefa e Fifa. E' importante andare a regime per non fare danni anche alle squadre che vanno nelle coppe europee". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange, intervenuto in diretta nel corso di 'Dribbling'. "Attualmente siamo messi bene. La Var e' stata una grandissima scoperta. L'arbitro quando e' sul terreno di gioco e' convinto di non sbagliare, poi magari in tv vede cose che non aveva visto. Var a chiamata? Siamo disponibili a qualsiasi tipo di sperimentazione. L'arbitro del futuro deve essere un ricercatore e non un presuntuoso".