Totti nella giuria dei Globe Soccer Award: nel 2017 vinse il premio alla carriera

Francesco Totti entra a far parte della giuria dei Globe Soccer Award. Il riconoscimento calcistico che premia i migliori dell'anno a partire dal 2010, organizzato dall'organizzazione Globe Soccer in occasione dell'annuale meeting di Dubai, si arricchisce anche della presenza dell'ex capitano della Roma, che tra l'altro vinse nel 2017 il premio alla carriera assieme a Carles Puyol.

Ad annunciarlo è stato il profilo Twitter dei Globe Soccer Awards: “Sarebbe difficile trovare abbastanza aggettivi per descrivere il grande Francesco Totti. Conosciuto con vari soprannomi dai suoi tifosi della Roma, dove ha giocato per la sua intera carriera vincendo cinque trofei, il più adatto sarebbe però ‘Il Gladiatore’. Uno dei giocatori più tecnici e creativi nella storia dell’Italia, Totti è stato amatissimo, noto anche per le sue abilità da capitano nel trascinare la squadra con il suo spirito competitivo, oltre ad essere sempre una gioia per gli occhi. Questo vale sia per per il club, dove ha segnato la cifra fenomenale di 250 gol, sia per il Mondiale a Berlino nel 2006, dove ha dato un contributo fondamentale per la conquista del trofeo. Possiamo prevedere con certezza che Totti, vincitore del Globe Soccer Award per la carriera nel 2017, sarà una presenza popolare e dinamica nella Giuria”.