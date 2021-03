Stadio Roma, Dan Meis: "Politica e infrastrutture l'hanno reso quasi impossibile. I Friedkin? Li ho incontrati, un nuovo impianto è nel futuro del club"

A pochi giorni dall'annuncio della rinuncia della Roma al progetto di Tor di Valle, parla l'architetto Dan Meis che firmò il design della struttura immaginata come futuro stadio della Roma. Queste le sue parole al sito:

Sig. Meis, da pochi giorni è arrivata una notizia del tutto inaspettata: la famiglia Friedkin, nuova proprietaria dell’AS Roma, ha deciso di abbandonare il progetto dello stadio da voi ideato a Tor di Valle. Le chiedo: ne era a conoscenza? Qualcuno l’aveva avvertita? Qual è stata la sua reazione?

"No, non ero a conoscenza dell’annuncio ma non posso dire di essere rimasto molto sorpreso. La politica in costante mutamento e alcuni requisiti infrastrutturali estremamente onerosi avevano reso il progetto sempre più improbabile. Sono pratico su queste cose in quanto mentre un nuovo stadio è necessario per rendere il club più competitivo, non ha senso gravarlo con debiti non realistici e inutili. Ero molto triste ovviamente perché sono stati anni di investimenti e un design di cui ero molto appassionato".

Dal giorno in cui ha iniziato a lavorarci ad oggi è passato davvero tanto tempo: c’è stato un momento in cui ha capito che sarebbe stato difficile veder questo stadio realizzato?

"I progetti di stadi complessi sono sempre difficili, spesso con diverse partenze e arresti. Ho sempre saputo che Roma sarebbe stata particolarmente impegnativa. Sapevo tuttavia che qualsiasi proprietario a un certo punto avrebbe perso la pazienza se non avesse sentito il sostegno e la collaborazione delle autorità locali. Con il passare del tempo, le probabilità di vederlo crescere sono diminuite".

Dopo questa notizia, ha sentito Pallotta o uno dei rappresentanti della vecchia proprietà con cui avete collaborato al progetto?

"No, non li ho sentiti".

In Italia siamo sempre più convinti che questa eccessiva burocrazia finirà per ucciderà questo Paese: ha mai avuto esperienze simili in altri Paesi?

"Ovviamente non è una caratteristica esclusiva di Roma, ma la politica italiana è particolarmente impegnativa per uno sviluppo in gran parte privato come questo. È frustrante perché l’AS Roma è così importante per la città e ci sono proprietari disposti a investire un’enorme quantità di risorse in un nuovo stadio, ma gli ostacoli politici e gli investimenti infrastrutturali che le autorità stavano sostenendo, hanno reso il progetto quasi impossibile da realizzare. È un problema in tutta Italia. Per un paese che ha l’ambizione di ospitare ancora una volta una Coppa del mondo, l’infrastruttura degli stadi è tristemente obsoleta. Difficile da capire visto quanto sia importante il calcio per la cultura italiana".

Grazie alla sua enorme esperienza, ne approfitto per capire un aspetto. E’ possibile considerare un progetto come questo “vecchio”? Sia dal punto di vista del design che nell’uso dei materiali, quanto sarebbe stato attuale il suo progetto nel 2021?

"Rivisitiamo costantemente i nostri progetti man mano che il processo avanza. C’erano diverse aree che avremmo ripensato prima di iniziare la costruzione. Ad esempio, nuovi atteggiamenti verso una posizione sicura, materiali e sistemi che avrebbero migliorato la sostenibilità. Lo stadio sarebbe stato sicuramente all’avanguardia".

Secondo lei, quanto il Covid può influire in futuro nel modo di progettare e progettare uno stadio?

"Sono convinto che il Covid avrà scarso impatto a lungo termine sulla progettazione degli stadi. Il virus ha avuto un impatto devastante sullo sport e sull’intrattenimento, ma è temporaneo. Ce la faremo e saranno i vaccini e la scienza, non la riduzione della capacità dei luoghi, siamo creature comuni e anche se è stato un anno difficile, ci sono centinaia di anni di storia e passione per lo spettacolo dello sport. C’è una ragione per cui il Colosseo è un monumento così iconico a Roma".

Qualche giorno fa ha postato sul suo account Twitter le foto dello Stadio della Roma: spera ancora di vederlo costruito? Ne ha parlato con i Friedkin?

"Credo ci sia un nuovo stadio dell’AS Roma nel nostro futuro e mi piacerebbe progettarlo. C’erano alcune idee in quegli schizzi per mettere insieme vecchio e nuovo, simili a ciò che abbiamo progettato per l’Everton. Ho incontrato i Friedkin e ho presentato il lavoro che abbiamo fatto per il proprietario precedente, ma ho chiarito che aveva perfettamente senso rivisitare tutto ciò che riguarda il design come nuovo proprietario. Ogni proprietario è diverso e il design dovrebbe rappresentare la loro visione unica per il Club. Di certo, non mi sarei mai aspettato che mi assumessero semplicemente per il lavoro che abbiamo svolto in passato, ma sono convinto che, immergendoci per anni nella cultura dell’AS Roma e della città di Roma, abbiamo un valore unico che possiamo portare al progetto. Ci distinguiamo assumendo solo 1 o 2 progetti alla volta.

Questo mi permette di entrare in sintonia con il proprietario, la città e i fan del club. Gli stadi sono diversi dagli altri edifici e non devono essere “stereotipati”, sono la casa di club e tifosi che hanno diverse generazioni di storia. Capire quella storia e la passione dei tifosi è fondamentale per progettare uno stadio come questo. Questo è il motivo per cui la Curva Sud era così “grande” nei nostri concetti".

Che legame sente di aver creato negli ultimi 10 anni con la città di Roma?

"È la mia città preferita nel mondo. Viaggio in Italia da quasi trent’anni e la possibilità di progettare un edificio a Roma è stato il sogno della mia vita. Sento un vero legame con la città e la sua cultura. Non c’è niente come il calcio italiano, sono i tifosi più appassionati del pianeta. Meritano uno stadio sicuro e confortevole".

Dopo il nuovo stadio dell’Everton, c’è una squadra di calcio europea alla quale, per storia e fascino, le piacerebbe costruire una nuova “casa”?

"Come accennato, assumiamo solo pochi progetti alla volta. L’Everton è come l’AS Roma in quanto è stato importante attingere sia all’incredibile storia che alle ambizioni per il futuro nello sviluppo del design. Adoro lavorare con club più piccoli con una storia reale e fan profondamente appassionati per mostrare come un nuovo stadio possa renderli più competitivi.

Sono pochissimi i club che dispongono di risorse come il Man City, il Tottenham o il Real Madrid e i nuovi stadi non devono costare £ 1 miliardo. Mi piacerebbe lavorare con una Fiorentina o un Bournemouth per dimostrare che gli stadi possono essere allo stesso tempo all’avanguardia e alla portata di un club più piccolo. Sono anche molto appassionato di preservare gli edifici.

Negli Stati Uniti ho visto diverse squadre allontanarsi da edifici che erano ancora utili e possedevano una storia incredibile, solo per costruire uno stadio nuovo ma sterile e senz’anima. Ci sono diversi stadi in Europa che potrebbero essere ristrutturati per essere all’avanguardia senza abbandonare il luogo o generazioni di storia. Bologna ne è un ottimo esempio. È molto importante riconoscere che la magia di questi edifici sia molto più dell’acciaio e del cemento".

(siamolaroma.it)