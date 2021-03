"Speravo de morì prima", Totti: "Serie simpatica ed emozionante, vedetela”

È stata presentata oggi "Speravo de morì prima", la serie su Francesco Totti che andrà in onda su Sky a partire da venerdì 19 marzo per 6 episodi. E l'ex capitano della Roma, in un video messaggio, ha detto la sua: "Mi raccomando: ‘sta serie va vista perché è simpatica e nello stesso tempo emozionante. Pietro Castellitto ha avuto un compito non facile ed è stato bravo”. Lo stesso Pietro Castellitto, l'attore che interpeterà Totti, ha poi svelato che a Ilary (interpretata da Greta Scarano) e all'ex 10 la serie è piaciuta molto: “Mi sono sembrati molto toccati e anche molto partecipi. Ogni volta che finiva un episodio ne volevano vedere un altro”.