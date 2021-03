Simplicio: "Totti un capitano vero, De Rossi è fantastico e da allenatore farà bene" (AUDIO)

GAZZETTA.IT - Al podcast del quotidiano sportivo ha parlato Fabio Simplicio, ex centrocampista anche della Roma. Uno stralcio delle sue parole in riferimento alla sua esperienza in giallorosso: "Totti è stato un giocatore e un capitano che non parlava tanto, ma solo il giusto dentro gli spogliatoi e prima delle partite. Non è stato pesante, ma un vero capitano".

"De Rossi? Per me è il migliore, è fantastico - ha detto su Daniele De Rossi, ora nello staff di Roberto Mancini in Nazionale -. Non ho parole per descrivere la sua grandezza. Quando sono arrivato mi ha abbracciato forte e mi ha detto 'sei il benvenuto, spero di fare coppia con te a centrocampo'. Secondo me ha il profilo per fare l'allenatore. Conoscendolo sicuramente farà bene".

"Luis Enrique è uno dei migliori allenatori che ho avuto. Voleva giocare in un modo che non andava bene per una squadra d'esperienza, e non di giovani, come la nostra. La squadra ha capito quello che voleva quasi alla fine del campionato. Per noi era faticoso lasciare due giocatori dietro e quasi tutti davanti", ha concluso.

ASCOLTA IL PODCAST