Shakhtar, Donetsk, Alan Patrick: "Roma grande squadra, ma possiamo trarre vantaggio dal fatto che abbiamo lavorato con Fonseca"

L'attaccante dello Shakhtar Donetesk, Alan Patrick, ha parlato al sito ufficiale del club, presentando la gara di domani contro la Roma e di Paulo Fonseca, suo ex tecnico. Le sue parole:

La Roma?

È una grande squadra, sappiamo che sono forti fisicamente. La Roma difende bene, non lascia molti spazi agli avversari. Abbiamo un piano per il match, dobbiamo fornire una buona prestazione a Roma.

Cosa cambierà rispetto ai match di campionato?

Sono scenari completamente diversi perché in campionato quasi tutte le squadre si difendono contro di noi. Il gioco sarà diverso contro la Roma, loro presseranno alti e avremo più spazi per il contropiede.

Quest’anno avete già incontrato l’Inter. Sono simili le due squadre?

Anche la Roma usa tre difensori. I giallorossi amano portare inserimenti in area, ci siamo preparati in allenamento per neutralizzare la loro forza.

Lo stile di Fonseca a Roma cambia da quello che aveva allo Shakhtar?

Ci sono alcuni cambiamenti tattci. Come detto, ora difende a tre, non accadeva allo Shakhtar. Alcuni principi di gioco però sono gli stessi, possiamo trarre vantaggio dal fatto che abbiamo lavorato con Fonseca, Sono sicuro che giocheremo bene.

Che effetto ti farà ritrovare Fonseca?

Sarà bello rivederlo, ma il match è importante per il cammino in Europa League. Siamo concentrati sull’obiettivo quarti di fiinale. Inoltre domani sarà solo il match d’andata, non dobbiamo dimenticarci del ritorno.

(shakhtar.com)

