Serie A: Jesus e Fazio i calciatori più "costosi" del campionato. Oltre 20mila euro per ogni minuto di gioco del brasiliano

Sono della Roma i due calciatori più "onerosi" della Serie A. Nel rapporto tra ingaggio e minuti giocati, Juan Jesus e Fazio staccano tutti i colleghi di Serie A come nella statistica riportata dal portale. Ogni minuto di gioco finora disputato dal difensore brasiliano è costato alla Roma 20.370 euro, un risparmio di poco inferiore con Fazio per cui il rapporto è di 18.240 euro per ogni minuto trascorso in campo.

Al terzo posto c'è Cristiano Ronaldo con 16.120 euro, in virtù dell'ingaggio monstre, seguito da Lobotka e Dybala. La classifica riporta le prime 20 posizioni, tra le quali trova posto anche Diawara, 15° con 7.462 euro per ogni minuto di gioco.