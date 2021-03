Rosella Sensi: "Sarebbe stato opportuno rinviare Roma-Napoli. Grande fiducia nei Friedkin"

RADIO KISS KISS NAPOLI - Ai microfoni dell'emittente radiofonica ha parlato Rosella Sensi, ex presidente della Roma, nella settimana che si concluderà con Roma-Napoli domenica sera all'Olimpico. "Il cambiamento del calcio italiane è inevitabile anche dal punto di vista delle proprietà. Io però ho grande fiducia nella proprietà attuale della Roma. La Roma è in corsa per la Champions come il Napoli che avrà più giorni per riposare e questo non è poco", ha detto.

"Fonseca al Napoli? Per allenare a Roma ci vogliono spalle larghe quindi credo che non avrebbe problemi a reggere la pressione di una piazza altrettanto importante come Napoli", ha proseguito.

"Totti? È unico. Insigne può rappresentare la bandiera del Napoli e credo debba rimanere a Napoli. Credo che anche De Laurentiis la pensi così. Il pubblico manca tanto a squadre come Roma e Napoli. Avere calciatori come Florenzi e Totti in squadra permette di trasmettere il senso di appartenenza al club. Una delle cose che avevo programmato da presidente era un ruolo per Totti in società ma non critico le scelte della nuova proprietà", ha aggiunto. "Un giocatore che avrei preso con mio padre? Non lo dico, ma sono contenta di quella squadra che mio padre costruì per vincere lo Scudetto nel 2001", ha detto ancora.

"Roma-Napoli? Credo che sarebbe stato meglio rinviarla. Senza alcuna nota polemica: sarebbe stato opportuno rinviare Roma-Napoli per partire alla pari. Sono gare molto importanti", ha concluso.