Roma, via al vaccino anti Covid anche per i medici di Trigoria

Primi vaccini contro il Covid anche per il personale sanitario che lavora al centro sportivo Fulvio Bernardini. I medici e gli addetti sanitari della Roma, infatti, dalla scorsa settimana sono stati sottoposti alla vaccinazione, come previsto dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio che ha esteso la somministrazione del vaccino a tutti i medici, qualsiasi sia l'ambito di lavoro. Nelle prossime settimane partirà il richiamo come da prassi per essere immuni al virus.

(corrieredellosport.it)

