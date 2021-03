Roma, ritrovato un altro bambino scomparso grazie alla campagna Missing People. Il suo volto era nel video annuncio di El Shaarawy (VIDEO)

La Roma tramite il proprio profilo ufficiale di Twitter in lingua inglese ha reso noto che un altro bambino scomparso è stato ritrovato grazie alla campagna di sensibilizzazione Missing People. Il volto del bambino era presente all'interno del video annuncio di Stephan El Shaarawy, così come annunciato dalla società giallorossa con un video in cui ovviamente sono stati oscurati nome e volto del minore.

Una buona notizia ♥️ Un undicenne greco, la cui fotografia era inclusa nel video di presentazione di Stephan El Shaarawy, è stato ritrovato e ora si trova al sicuro e in salute. ℹ️ https://t.co/rl9048B5hu#ASRoma pic.twitter.com/KMcbdQ3rxM — AS Roma (@OfficialASRoma) March 9, 2021