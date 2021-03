Regalo per Fonseca: il rinnovo di Ibanez. «Darò sempre tutto»

Il regalo per Paulo Fonseca, che oggi compie 48 anni, sarebbe quello di avere Roger Ibanez a disposizione già domenica. Ne avrà per almeno altri 10 giorni, il difensore brasiliano, che però ieri ha prolungato il contratto con la Roma fino al 2025, con annesso aumento di stipendio che arriverà circa a 1,7 milioni bonus compresi. Inoltre ci sarà una clausola di rescissione, pare da 80 milioni.

Il general manager Pinto ha fatto intendere che sarà il primo di una lunga serie (rinnovo in vista anche per Veretout e Villar, oltre che per Pellegrini): «Roger fa parte di un gruppo di giovani e talentuosi, sui quali il club vuole puntare per il presente e per il futuro». Soddisfatto anche il giocatore: «Ho una certezza, darò tutto per la Roma».

(Gasport)