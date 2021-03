Real Madrid, dalla Spagna: Nagelsmann la prima scelta per il dopo Zidane. Loew e Allegri gli altri candidati

Zinedine Zidane ha ancora un anno di contratto ma la sua permanenza sulla panchina del Real Madrid resta tutt'altro che certa. E la societa' non vuole farsi cogliere impreparata qualora a fine stagione il tecnico francese decidesse di lasciare. In questo caso l'obiettivo numero uno di Florentino Perez, secondo la stampa spagnola, sarebbe Julian Nagelsmann: eta', carriera e filosofia di gioco fanno del tecnico del Lipsia la prima scelta della Casa Blanca. Nagelsmann avrebbe scavalcato nelle preferenze del Real anche Joachim Loew, che a fine Europei lascera' la guida della Germania, e Raul, attuale tecnico della seconda squadra dei blancos, oltre a Massimiliano Allegri, gia' in passato contattato da Perez e ancora senza squadra dopo l'addio alla Juve di due anni fa.

(sport.es)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE