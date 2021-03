Razvan Rat, ex Shakhtar Donetsk: "Dzeko una grave perdita per la Roma. Mkhitaryan? Mai conosciuto un giocatore più professionale e voglioso di far bene"

TELERADIOSTEREO - Razvan Rat, ex giocatore che ha vestito tra le altre squadre la maglia dello Shakhtar Donetsk dal 2003 al 2013, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente radiofonica in vista della sfida di giovedì sera tra la squadra ucraina e la Roma. Il terzino ha parlato della grave assenza di Dzeko e del suo rapporto con Mkhitaryan, suo ex compagno ai tempi dello Shakhtar. Queste le sue parole: "Dzeko una grave perdita per la Roma e un vantaggio per lo Shakhtar. Fonseca invece conosce bene la filosofia del club e avrà modo di preparare il match al meglio. Mkhitaryan? Eravamo compagni di stanza ai tempi dello Shakhtar. Mai conosciuto un giocatore più professionale e voglioso di far bene in campo di lui. Era un 10 con la capacità di recuperare palloni, la sua crescita è straordinaria".