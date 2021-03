Perrotta: "Ho sempre vissuto la maglia della Roma come un custode, mi sentivo parte di qualcosa più grande" (VIDEO)

Simone Perrotta, in un'intervista rilasciata al canale Youtube della Roma, ha parlato del sua carriera in giallorosso e del suo senso di appartenenza. Questo uno stralcio delle sue parole: “Io non ho mai sentito la maglia della Roma come di mia proprietà. L’ho sempre vissuta come un custode. Sapevo che prima o poi avrei dovuto consegnare il numero 20 a qualcun altro. Io mi sentivo parte di qualcosa che andava al di là della mia persona, un senso di appartenenza incredibile. Sentivo forte la responsabilità verso tutti coloro che amano questa maglia”