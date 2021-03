Seduta mattutina per il Napoli, che prepara il match contro la Roma in programma domenica all'Olimpico per la 28esima giornata di Serie A (ore 20:45). La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con torello e passing drill. Successivamente lavoro di possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lobotka non si è allenato per la tonsillite. Petagna ha svolto lavoro in piscina e palestra. Terapie per Rrahmani.

(sscnapoli.it)