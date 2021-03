"Mi chiamo Francesco Totti": il docu-film sull'ex capitano candidato al David di Donatello

Non si ferma il successo di "Mi chiamo Francesco Totti". Il docu-film di Alex Infascelli sull'ex capitano giallorosso concorre per gli Oscar del cinema italiano. La pellicola è infatti in lizza per il David di Donatello. L'Accademia del Cinema Italiano, nella conferenza stampa di questa mattina, ha ufficializzato le nomination e lo ha inserito tra la cinquina finale della categoria 'migliori documentari'.