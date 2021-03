L'allenatore Mario Somma, intervenuto ieri nel corso del palinsesto dell'emittente radiofonica, ha lanciato dichiarazioni importanti sul futuro tecnico della Roma. Le sue parole: "So da fonte attendibilissima che la Roma ha già scelto e bloccato il nuovo allenatore per la prossima stagione. Allegri? Da come ha parlato non andrà alla Juve e non andrà all'estero. Se resta in Italia, la Roma è un'opzione in pole"

(Rete Sport)