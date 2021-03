Mancini: 4° in Serie A per difensori che coinvolti nelle zone più offensive. Davanti a lui solo Toloi, Danilo e Djimsiti

La matrice atalantina continua a riflettersi nel modo di interpretare il ruolo che ha Mancini. Così, in un'interessantissima grafica proposta dall'account che offre spunti e dati statistici sul calcio, spicca come il numero 23 della Roma, decisivo ieri contro il Genoa, sia in continua ascesa tra i difensori coinvolti in fase di possesso in posizioni più avanzate del campo.

Davanti al romanista ci sono soltanto Toloi, primo, e Djimsiti, entrambi favoriti proprio dall'interpretazione dell'Atalanta. Tra loro lo juventino Danilo, poi, al quarto posto, ecco Mancini che precede Bastoni e Gunter.