Malagò: "Ritorno dei tifosi allo stadio? Inutile farci illusioni, sarebbe un grande obiettivo iniziare la nuova stagione con una capienza ridotta"

"Io penso, e forse mi sbaglio, che se si riuscisse a cominciare la nuova stagione calcistica con una presenza di pubblico, anche molta ridotta, sarebbe gia' un grande obiettivo. E' inutile che ci facciamo illusioni". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia di stampa. "Non va presa in giro la gente - ha aggiunto il numero uno dello sport italiano - Noi speriamo nel ritorno dei tifosi allo stadio e ce lo auguriamo, è evidente. Avere una percentuale minima per impianti outdoor sembrerebbe nella logica delle cose, ma il problema e' quello che c'e' prima, durante e dopo la partita, fuori dallo stadio. E' naturale che se tutta Italia e' in zona rossa, e' improponibile pensare di avere la gente allo stadio. Per gli Europei? Ho letto le dichiarazioni di Ceferin e ho parlato a lungo col presidente Gravina, che sta seguendo questo tema".

(Italpress)