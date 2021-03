Malagò: "Fondi nel calcio? Contento di starne fuori"

RAI RADIO 1 - «Fondi investimento nel calcio? Io dissi che tutto quello che serve, sia un fondo o un altro soggetto, che può far per migliorare il sistema sotto il profilo finanziario non posso che essere favorevole e si aggancia anche alla discorso delle proprietà straniere. Poi sono contento, vista l'affettuosa ed elegante litigiosità all'interno, di starne fuori». Sono le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò a Radio Anch'Io Lo Sport sul possibile ingresso nei Fondi nella Lega di Serie A. Per quanto riguarda il nostro calcio «c'è chi dice che è un problema di mentalità, tecnico, di risorse finanziari, dibattito interessante ma c'è un dato di fatto, quello che ha fatto il ct Mancini è un lavoro superiore a quello delle nostra squadre soprattutto in Europa».