Maini: "La Roma ha giocatori di assoluto valore. Se si vuol provare a vincere subito bisogna prendere Allegri"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Giampiero Maini, ex centrocampista di Roma, Bologna e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale specialistico di calcio mercato. Tra le altre cose ha parlato del club giallorosso e del futuro che vede per la panchina, attualmente occupata da Paulo Fonseca. Queste le sue parole.

Da ex giallorosso come vede la Roma nella corsa Champions dal campionato?

Le chances per arrivare in Champions sono poche. Per meriti altrui e per problemi di rosa: sta avendo difficoltà nel reparto arretrato e sta adattando giocatori, vedi Cristante da vari mesi. Ha perso terreno e Napoli Atalanta non mollano.

Nella prossima stagione come dovrà ripartire la Roma?

Ha giocatori di assoluto valore anche giovani. Ci sono le basi. Va ridisegnato l’asse centrale: un portiere, un centrocampista e un attaccante visto che Dzeko è ai titoli di coda. Intorno a loro ci sono giocatori validi. Con tre innesti mirati può essere molto competitiva.

In panchina chi vede?

Per ora Fonseca… Tutto dipenderà dai programmi e dagli obiettivi. Sarri lo conosciamo e sappiamo quale sia il suo calcio, Allegri ha un’idea molto più concreta e pragmatica. Dipende ripeto dal progetto: per un percorso di crescita direi Sarri, se si vuol provare a vincere subito Allegri.

