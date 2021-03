La Roma scende in campo contro il razzismo: "Ogni nostro gesto conta"(VIDEO)

La Roma scende in campo ancora una volta per combattere il razzismo. La giornata di oggi infatti è dedicata all'eliminazione della discriminazione razziale. La società giallorossa, attraverso un video postato attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto lanciare un messaggio attraverso le parole delle calciatrici Andressa Alves e Vanessa Bernauer e i calciatori Amadou Diawara, Stephan El Shaarawy, Pedro Rodriguez e Chris Smalling. Questi in un video pronunciano il seguente discorso: "Noi siamo quello che facciamo. Ma siamo anche quello che scegliamo di non fare. Noi siamo le parole che usiamo. Ma siamo anche le parole che non vogliamo dire. Ognuno di noi può impararne di nuove. Ognuno di noi può insegnare quelle giuste. Combattere il razzismo è una scelta quotidiana, è scegliere di usare la propria voce. Senza paura di ascoltarne altre. Perché ogni confronto è ricchezza, perché ciò che è differente è un'opportunità. Perché ogni gesto conta. Abbiamo iniziato tardi, ma non è mai troppo tardi. Per ogni giorno che viviamo possiamo fare la differenza. Quello che scegliamo di essere oggi è l'inizio di quello che saremo domani. Fight racism!".

Attraverso il portale ufficiale del club anche il CEO Guido Fienga si schiera a favore dell'iniziativa: "La Roma è una piattaforma sociale e, come tale, ha il dovere di impegnarsi concretamente nella lotta contro il razzismo. Per questa ragione vogliamo continuare a lavorare con le istituzioni della nostra città per realizzare iniziative nelle scuole di Roma che possano alzare il livello di consapevolezza delle nuove generazioni sulla piaga del razzismo".

Oggi è la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Per combattere il razzismo, ogni nostro gesto conta.#FightRacism #ASRoma pic.twitter.com/u8rF71ptOi — AS Roma (@OfficialASRoma) March 21, 2021

(asroma.com)

