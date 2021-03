La Lega risponde alla lettera inviata dalla Roma: spostamento effettuato nel pieno rispetto delle norme

La Roma nella serata di oggi ha inviato una lettera alla Lega di Serie A per chiedere chiarimenti in merito allo spostamento della gara tra Juventus e Napoli, che era in programma mercoledì 17 marzo. Questa è stata rinviata al 7 aprile garantendo in questo modo, stando alla dichiarazione della società giallorossa, un vantaggio agli azzurri, che non dovranno giocare in Europa a differenza della squadra di Fonseca che volerà in Ucraina. Stando alle informazioni raccolte dal portale sportivo di mercato, la Lega avrebbe fatto sapere già alla Roma che lo spostamento di Juventus-Napoli sarebbe stato effettuato nel pieno rispetto delle norme. Inoltre sarebbe stato ricordato che in merito alla formulazione del calendario non sono previsti ricorsi.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE