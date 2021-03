Italia: Pellegrini dal 1'. Panchina per Mancini, El Shaarawy e Spinazzola

L'Italia scenderà in campo stasera per sfidare l'Irlanda del Nord allo stadio "Ennio Tardini" di Parma, in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali che si terranno in Qatar il prossimo anno. Tra i titolari scelti da Roberto Mancini c'è anche il romanista Pellegrini, oltre a Florenzi ma attualmente in prestito al Psg. Panchina per gli altri giallorossi, Mancini, El Shaarawy e Spinazzola.