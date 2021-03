"Io mi chiamo Francesco Totti": il docu-film sull'ex capitano della Roma vince il Nastro d'Argento

Successo continuo per “Io mi chiamo Francesco Totti”, il docufilm di Alex Infascelli che ripercorre le tappe salienti della carriera dell’ex capitano della Roma. La pellicola ha infatti vinto il Nastro d’Argento come miglior documentario del 2021 nella categoria di riferimento “Cinema del reale”. Lo stesso premio è andato anche a Totti come Personaggio dell’anno, "che ha messo in campo - la motivazione del premio - la sua immagine, la sua vicenda umana e professionale e le sue emozioni più intime". Il documentario era uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 19 ottobre e l'ottimo riscontro della critica aveva permesso di prolungare la proiezione di qualche settimana.