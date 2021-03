Iffhs: la classifica delle squadre dal 2011 al 2020. Roma 38a, dietro a Juventus, Napoli, Lazio, Inter e Milan

Primo il Barcellona, secondo il Real Madrid, terzo Bayern Monaco. E' il podio dei migliori club al mondo dell'ultimo decennio, secondo l'IFFHS, la federazione della statistica del calcio della Fifa, che assegna alla Juve la sesta posizione negli anni dal 2011 al 2020. Per il club catalano e' il secondo 'successo' decennale dopo quello del 2001-2010: in sostanza, i ranking internazionali incoronano la squadra di Messi la migliore degli ultimi 20 anni. Il Barça, sottolinea la IFFHS, e' risultato il club più forte per tre degli ultimi dieci anni, ma l'ultima volta era il 2015; il Real ci e' riuscito due volte (ultima, il 2017), come il Bayern Monaco che e' stato sul tetto del mondo nell'ultima stagione, il 2020.

Tre sono i club spagnoli nella top 5, quattro gli inglesi nella top 10. La prima squadra non Uefa e' il Gremio di Porto Alegre, 14/esimo al mondo in questo decennio. La Juve entra nella top ten: da 16/a nella precedente decade diventa sesta. Il Napoli dodicesimo, la Lazio 30/esima, l'Inter crolla dal quinto al 32/esimo posto, il Milan dal settimo al 37/esimo, la Roma da undicesima a 38/esima. Poi ci sono Fiorentina (73) e Atalanta (107) Questa la top ten del decennio 2011-2020 1) Barcellona 2) Real Madrid 3) Bayern Monaco 4) Paris Saint Germain 5) Atletico Madrid 6) Juventus 7) Chelsea 7) Manchester City 9) Manchester United 10) Arsenal.

