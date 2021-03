Il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, dopo il match contro il Sassuolo ha parlato dei nuovi acquisti e anche degli addii, la scorsa estate di Kumbulla e Rahamani. Le sue parole: "Noi abbiamo preso giocatori in difficoltà e li stiamo tirando fuori, ne stiamo migliorando le prestazioni. Quando sei l’Hellas e arriva la Roma e ti dà 25 milioni per uno o il Napoli che ti dà 15 milioni per l’altro, è normale che un giocatore vada via”.

(sky sport)