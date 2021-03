Governo: Valentina Vezzali nuova sottosegretaria con delega allo sport

L'ex campionessa di fioretto Valentina Vezzali e' la nuova sottosegretaria di Stato con delega allo sport. Lo hanno ufficializzato, in una nota, le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura. "Confidiamo che una campionessa della sua statura, appassionata e profonda conoscitrice del mondo sportivo, si dimostrera' all'altezza di questo importante incarico - dichiarano gli esponenti pentastellati - L'auspicio e' di lavorare proficuamente con la neosottosegretaria per dare le doverose, urgenti risposte che il settore dello sport attende - proseguono - dai ristori alle palestre e piscine, dai bonus ai collaboratori sportivi a un piano di riapertura di tutte le attivita' il prima possibile e secondo adeguate norme di sicurezza".