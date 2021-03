Giudice Sportivo: Lazio-Torino resta 'sub-iudice', decisione rinviata

'Sub-iudice'. Un'unica dicitura nella prima pagina del comunicato ufficiale che di fatto implica che il Giudice Sportivo prende tempo per decidere su Lazio-Torino. La partita era in programma martedì scorso ma non si è disputata perché i granata, in quarantena come ordinato dalla Asl competente per via dei tanti casi di coronavirus nell'undici di Nicola, non si sono presentati all'Olimpico. Il Giudice sportivo acquisirà la documentazione relativa alla vicenda e poi arriverà a una decisione, probabilmente la prossima settimana. Il Torino ha già presentato un preannuncio di reclamo.

(legaseriea.it)