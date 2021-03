FOTO - Striscione all'esterno dell'Olimpico in onore della Curva Sud: "Patria del romanismo"

In attesa di Roma-Shakhtar Donetsk, andata degli ottavi di finale di Europa League, all'esterno dello stadio Olimpico è stato esposto uno striscione da alcuni sostenitori giallorossi in onore della Curva Sud: "Patria del romanismo, culla di ribellione....dal '73 scuola di ogni romana generazione!". Proprio l'11 marzo del 1973, in occasione del derby, i tifosi giallorossi si impadronirono della Curva Sud, settore fino a quel momento occupato anche dai laziali.