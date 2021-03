FOTO E VIDEO - La festa per i 49 anni dei Fedayn: "Siamo la storia che domani studierete"

Una serata speciale quella di ieri per alcuni tifosi della Roma: il gruppo dei Fedayn ha infatti compiuto il quarantanovesimo anno dalla fondazione. Un gruppo di tifosi si è così riunito per celebrare la ricorrenza, accendendo fumogeni e sparando fuochi d'artificio, sventolando bandiere, cantando cori ed esibendo uno striscione: "Siamo la storia che domani studierete, da 49 anni 'E quanno more er prete...'", chiaro riferimento ad un celebre coro dello storico gruppo della Curva Sud.

???Ieri sera i festeggiamenti dei #Fedayn per i 49 anni dalla fondazione. Cori, bandiere, fumogeni e fuochi d'artificio. E uno striscione: "Siamo la storia che studierete..." ❤️??#AsRoma #CurvaSud #DajeRoma pic.twitter.com/g8iCUbaivp — laroma24.it (@LAROMA24) March 13, 2021