Europa League: l'Arsenal passa 3-1 ad Atene, vincono anche Tottenham e Granada

Terminate anche le altre gare di andata degli ottavi di finale di Europa League in programma alle 21. L'Arsenal passa in rimonta al Pireo e ipoteca di fatto la qualificazione ai quarti, battendo per 3-1 l'Olympiacos. Successo rotondo anche per il Tottenham, che grazie alla doppietta di Kane supera 2-0 la Dinamo Zagabria. Tutto facile anche per il Granada, che batte il Molde con lo stesso punteggio.

Questi i risultati finali

Granada-Molde 2-0 (26' Molina, 76' Soldado)

Olympiacos-Arsenal 1-3 (34' Odegaard, 58' El Arabi, 79' Gabriel, 85' Elneny)

Tottenham-Dinamo Zagabria 2-0 (25' e 70' Kane)