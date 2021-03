Diritti tv: martedì nuova assemblea. Dazn resta in pole

Nuovo round in vista per le offerte di Sky e Dazn alla Lega Serie A per i diritti tv del campionato nel triennio 2021/24. Andrà in scena infatti martedì 16 marzo in videoconferenza una nuova assemblea dei 20 club per decidere sulle proposte delle emittenti, dopo la nuova fumata grigia nella riunione delle società di ieri.

In pole resta Dazn, che nell'ultima assemblea ha ottenuto 11 voti a favori (ne servono 14 per il via libera all'offerta), con 9 club che si sono astenuti, anche se lo stallo sull'operazione con i fondi di private equity per la Media Company rischia di bloccare ancora l'assegnazione dei diritti tv.