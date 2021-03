Diritti tv, Campoccia (vicepres. Udinese): "Qualcosa si muove, ottimista che si possa chiudere venerdì"

ADNKRONOS -«Mi pare che qualcosa si stia muovendo, sono ottimista che si possa chiudere già venerdì in Assemblea». Lo dice all'Adnkronos il vice presidente dell'Udinese Stefano Campoccia in merito ai diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024. «Sarebbe paradossale far scadere le offerte ma sono convinto che prevarrà il senso di responsabilità - aggiunge Campoccia-. In un momento particolarmente difficile a causa della pandemia, noi possiamo ricevere cifre davvero ottime, direi pre-Covid. In più anche sui diritti esteri le cose stanno andando molto bene. Non avrebbe proprio senso lasciarsi sfuggire questa occasione».