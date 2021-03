Diritti TV: accordo Serie A-CBS Sports. Il calcio italiano sarà trasmesso negli Usa

CBS Sports e Lega Serie A annunciano l'accordo per la trasmissione multipiattaforma in esclusiva negli Stati Uniti del campionato di Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per i prossimi tre anni. Paramount+, il servizio streaming in abbonamento di ViacomCBS, offrira' ai propri utenti piu' di 400 partite in diretta ogni stagione fino al 2024, con tutte le 380 partite di Serie A, almeno 25 di Coppa Italia e la sfida di Supercoppa Italiana. Una selezione di gare sara' inoltre trasmessa sui canali lineari di CBS Sports. "Siamo molto soddisfatti per aver assegnato i diritti audiovisivi delle nostre competizioni, per il triennio 21/24, a una major come CBS Broadcasting - ha detto l'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo -. In un'area strategica come gli Stati Uniti d'America abbiamo incrementato di oltre il 30% il valore dei nostri diritti con un partner di primaria grandezza come CBS. Questo risultato e' il frutto del lavoro degli ultimi 18 mesi per far crescere la Serie A all'estero e del sempre crescente numero di proprieta' americane che hanno deciso di investire nelle nostre franchigie. Ci tengo in particolar modo a ringraziare il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso per il suo importante contributo nel raggiungere questo accordo".

"Stiamo costruendo una grande offerta di calcio, e l'aggiunta della Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana rappresenta un altro passo importante nell'espansione della vasta gamma di servizi di calcio in diretta della CBS Sports su Paramount + e sulle nostre piattaforme lineari e digitali - ha detto Jeffrey Gerttula, Executive Vice President & General Manager, CBS Sports Digital -. La trasmissione di questo storico campionato e di alcuni dei piu' grandi club del mondo e' per noi un'enorme opportunita' per far crescere ulteriormente lo sport negli Stati Uniti, offrendo una copertura di primo livello per un pubblico appassionato". CBS Sports Digital offrira' inoltre contenuti addizionali, originali e gli highlights sui canali social e su CBS Sports HQ, il canale streaming di notizie sportive attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Paramount+, la destinazione principale per gli appassionati di calcio negli Stati Uniti, , trasmette ogni anno piu' di mille partite in diretta comprendendo le competizioni UEFA, la Liga e, dalla prossima stagione, la Serie A.