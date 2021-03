Coronavirus: positivo un componente del gruppo squadra della Juventus. Non si tratta di un calciatore

Un positivo nel gruppo squadra della Juventus ma, come precisa il club bianconero in un comunicato, non si tratta di un calciatore. Di seguito la nota con cui la società ufficializza la notizia del contagio, riscontrato nel corso degli ultimi controlli:

"Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento.