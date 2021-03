Coronavirus: positivo Demiral

Merih Demiral è positivo al Covid-19, secondo quanto reso noto. Il difensore della Juventus si sarebbe contagiato con la propria Nazionale, la Turchia, durante queste giornate di ritiro. Demiral è comunque atteso a Torino per domani rientrando in Italia con un volo sanitario. Il difensore bianconero resterà in isolamento nel J.Hotel.