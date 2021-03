A un paio di settimane dall'annuncio della positività al Coronavirus di Adriano Galliani, l'amministratore delegato del Monza viene ricoverato in ospedale. L'ex dirigente del Milan continua infatti a lottare contro il Covid-19 e, come riporta la versione online del quotidiano, si è deciso per un ricovero in via precauzionale al fine di salvaguardarne le condizioni di salute.



